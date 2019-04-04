Ученые создали лечебную перчатку для перенесших инсульт пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Стэнфордского университета и Технологического института Джорджии создали прототип лечебной перчатки для пациентов, перенесших инсульт, сообщается на сайте университета.

Пациенты должны носить ее по несколько часов в день, пока занимаются домашними делами. Особенный импульс от вибрирующей перчатки стимулирует нервные окончания, улучшает осязание и восстанавливает нарушенные функции рук. Если она действительно поможет пациентам с нарушением функций рук, вариации этого типа терапии могут разработать для лечения, например, пациентов с нарушением ходьбы.

В сентябре 2018 года сообщалось, что в московском Научно-практическом реабилитационном центре начались пилотные испытания похожего проекта перчатки-тренажера "Аника". Она должна восстанавливать работоспособность рук в домашних условиях после перенесенных травм и операций, а также мелкую моторику и координацию движений после инсульта, при ДЦП и болезни Паркинсона.