Волынец поддержала идею антибуллинговых вебинаров для родителей

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 запуск бесплатных вебинаров для родителей и детей, посвященных борьбе с травлей.
По ее словам, это очень хорошая инициатива, которая будет полезна не только родителям, но и самим детям.
"Нужно не только родителей обучать, но и с детьми работать, чтобы они знали, что это не нормально, что так происходит. Что у них есть родители и учителя, которым нужно обязательно рассказывать о том, что есть травля", – считает эксперт.
Волынец отметила, что эта проблема достаточно актуальна, и эту меру желательно было бы ввести на федеральном уровне. "Очень часто из-за травли дело доходит до суицида, а родители и учителя даже не знали о том, что у ребенка были проблемы. Соответственно, они не могли помочь ему", – сказала она.
"Дети лишены эмпатии в том виде, в котором она есть у взрослых людей. Они бывают более жесткими, чем взрослые, потому что они не всегда в состоянии понять, какую боль они причиняют вот этой своей деятельностью", – пояснил специалист.
Ранее сообщалось, что организация "Журавлик" и Академия безопасности Ольги Бочковой запускают серию бесплатных вебинаров, посвященных борьбе с травлей. Курс научит родителей распознавать травлю и правильно реагировать на нее. Также специалисты расскажут, как обучить ребенка защищать себя от оскорблений, унижений одноклассников и травли в Сети.
Ранее психологи назвали главные причины кибербуллинга: это избалованность подростков, демонстрация жестокости в современных фильмах. Согласно исследованию, 58% отечественных интернет-пользователей сталкиваются с кибербуллингом. При этом самые распространенные формы выражения агрессии – разовые угрозы – комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.
По мнению психологов, желание самоутвердиться – один из основных мотивов буллеров.
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