Волынец поддержала идею антибуллинговых вебинаров для родителей

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Москве 24 запуск бесплатных вебинаров для родителей и детей, посвященных борьбе с травлей.

По ее словам, это очень хорошая инициатива, которая будет полезна не только родителям, но и самим детям.

"Нужно не только родителей обучать, но и с детьми работать, чтобы они знали, что это не нормально, что так происходит. Что у них есть родители и учителя, которым нужно обязательно рассказывать о том, что есть травля", – считает эксперт.

Волынец отметила, что эта проблема достаточно актуальна, и эту меру желательно было бы ввести на федеральном уровне. "Очень часто из-за травли дело доходит до суицида, а родители и учителя даже не знали о том, что у ребенка были проблемы. Соответственно, они не могли помочь ему", – сказала она.

"Дети лишены эмпатии в том виде, в котором она есть у взрослых людей. Они бывают более жесткими, чем взрослые, потому что они не всегда в состоянии понять, какую боль они причиняют вот этой своей деятельностью", – пояснил специалист.



Ирина Волынец Председатель Национального родительского комитета Работать нужно и с детьми, и с родителями, и с учителями. Причем работать необходимо не только с теми, кого травят, но и с теми детьми, у которых есть склонность к насилию и агрессии. Нужно объяснять им, как сильно страдают те, кого они преследуют, и через разум влиять на поведение таких агрессивных детей, которые очень часто не ведают, что творят.

Ранее сообщалось, что организация "Журавлик" и Академия безопасности Ольги Бочковой запускают серию бесплатных вебинаров, посвященных борьбе с травлей. Курс научит родителей распознавать травлю и правильно реагировать на нее. Также специалисты расскажут, как обучить ребенка защищать себя от оскорблений, унижений одноклассников и травли в Сети.

Ранее психологи назвали главные причины кибербуллинга: это избалованность подростков, демонстрация жестокости в современных фильмах. Согласно исследованию, 58% отечественных интернет-пользователей сталкиваются с кибербуллингом. При этом самые распространенные формы выражения агрессии – разовые угрозы – комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.

По мнению психологов, желание самоутвердиться – один из основных мотивов буллеров.



