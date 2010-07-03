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Культура

18:45

Гости "КидБурга" в ЦДМ смогут снять мультфильм и попробовать себя во влогинге

культура дети

Фото: предоставлено организаторами

7 декабря онлайн-кинотеатр Tvzavr проведет детское интеллектуально-развлекательное мероприятие под кодовым названием "Zavrомания" в самом сердце столицы.

Юные посетители детского города профессий "КидБург" ЦДМ смогут попробовать себя в роли влогеров и под четким руководством мастеров снять мультфильмы в киностудии Tvzavr. Любимые герои российского анимационного сериала "Смешарики" создадут атмосферу настоящего праздника. Кроме того, на мероприятии соберутся звездные гости и их дети, среди которых Евгения Ахрименко, Екатерина Соломатина, Анна Рудакова, Александр Калашкин, Екатерина Духина, Анна Мелкумян и другие.

На "Zavrомании" детей научат некоторым секретам удачного видео и расскажут, откуда брать вдохновение и новые идеи. Юные и любознательные участники по итогу мастер-класса снимут мультипликационные влоги, лучшие из которых попадут на платформу Tvzavr в специальном разделе "КидБург".

По завершении интеллектуально-развлекательного мероприятия "Zavrомания" детей пригласят прокатиться на космолете и оказаться в параллельной VR-реальности, стать участниками увлекательной викторины и побывать на бумажной дискотеке.

В мероприятии смогут принять участие все дети начиная с шести лет. Также есть хорошие новости и для родителей: обновилась зона отдыха. Ожидая своих детей с занятий, родители еще с большим комфортом проводят время за просмотром фильмов.

Когда: 7 декабря, 13:00
Где: метро "Лубянка", Театральный проезд, дом 5, Центральный детский магазин, 5 этаж

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