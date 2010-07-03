В Финляндии заподозрили Россию в подготовке школьников к войне

11:17
Финский журналист уверен, что школьников в России готовят к войне
Уроки патриотического воспитания в одной из московских школ удивили финского журналиста. Эркка Микконен в своей статье пишет, что у него появилось ощущение, будто на уроках ОБЖ школьников готовят к войне, сообщает телеканал Москва 24.
Журналист отметил, что детей учат любить родину, собирая и разбирая оружие.
В статье в финской газете автор, который работает в Москве, удивляется размаху парадов на Красной площади и урокам, на которых школьники собирают автоматы. По мнению журналиста, между словом патриотизм и словом война в России можно поставить знак равенства.
"В некоторых школах – например, в той московской школе, где я был – школьников теперь регулярно обучают обращению с автоматом. Идеализация войны проникла не только в образование – она пронизывает все российское общество", – пишет Микконен.
Он отмечает, что в России из Второй мировой войны создали героический миф. Война стала одним из важнейших элементов основы русского общества, подчеркивает автор.
Как рассказала журналистам телеканала Москва 24 Светлана, которая переехала с семьей в Хельсинки два года назад, в Финляндии патриотизм воспитывается, когда команда страны играет в футбол.
"Например, когда в этот момент была игра, в класс пришел завуч и сказал: "Наши играют в хоккей, пойдемте смотреть!" Они приходят в школьный кинозал, там всем дают чипсы, и они болеют, кричат: "Шайбу, шайбу!" – рассказала Светлана.
Людмила Скурихина финский хоккейный патриотизм приветствует, но с журналистом северной страны не согласна. По ее мнению, Россия не бряцает оружием, а чтит память героев.
При этом военный историк Борис Юлин отмечает, что мнение финского журналиста является стандартным взглядом на Россию.
Милитаризация в обществе, по мнению историка, действительно есть, но у нее умеренный градус.
"Такая подготовка – она в условиях возможной войны является всегда оправданной. Потому-то она снижает вероятность войны. Блок НАТО, который создавался против Советского Союза после распада СССР, продолжает существовать и даже вырос. По военному потенциалу и по промышленному он превосходит РФ в несколько раз", – сказал он.
Юлин подчеркнул, что при этом мирной политикой блок НАТО не отличается.
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