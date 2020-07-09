"Спорная территория": "ночные децибелы"

Строительство нового элитного ЖК "Ленинградка 58" уже год не дает людям спать. Евгений живет на последнем этаже, и даже оттуда слышны громкие звуки стройки, к тому же всю ночь светят прожекторы, шумит насос, качающий бетон. Местные жители вызывают полицию.

Но прораб стройки лишь заполняет объяснительные, а работы не останавливает. Он говорит, что днем невыгодно возить бетон из-за пробок, поэтому они делают это ночью. Просит жителей немного потерпеть. Подробнее – в программе.