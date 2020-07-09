Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля 2020, 20:00

Общество

"Спорная территория": "ночные децибелы"

"Спорная территория": "ночные децибелы"

"Москва и мир": отмена масочного режима и прирост COVID

"Москва и мир": Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

Спрос на российские курорты достиг уровня 2019 года

Путин предложил сохранить меры поддержки бизнеса после пандемии

"Историс": Ольга Бузова помирилась с сестрой Аней

Delivery Club повторно оплатил работу курьеров для погашения их долгов по зарплате

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

"Атмосфера": облачная с прояснениями погода ожидает москвичей 9 июля

Строительство нового элитного ЖК "Ленинградка 58" уже год не дает людям спать. Евгений живет на последнем этаже, и даже оттуда слышны громкие звуки стройки, к тому же всю ночь светят прожекторы, шумит насос, качающий бетон. Местные жители вызывают полицию.

Но прораб стройки лишь заполняет объяснительные, а работы не останавливает. Он говорит, что днем невыгодно возить бетон из-за пробок, поэтому они делают это ночью. Просит жителей немного потерпеть. Подробнее – в программе.
Программа: Спорная территория
общество видео Алиса Муравьева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика