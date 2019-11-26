"Прямо и сейчас": "тела семейные"

Акцию в защиту жертв домашнего насилия провели в Москве. На площади Яузские Ворота вечером собрались несколько сотен человек. Они вышли поддержать закон о профилактике домашнего насилия, который обсуждают в Госдуме. Там предполагают определить такие понятия, как "преследование" и "охранный ордер".

Также люди обеспокоены слишком мягким наказанием. Сейчас после побоев в семье возбуждают административное дело. Срок его давности составляет всего год. По словам экспертов, получается, что муж может бить жену раз в год, отделавшись просто штрафом. Причем заплатит он его из общего же бюджета. Об этом – в программе "Прямо и сейчас".