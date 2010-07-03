Сын Марьянова подал иск на 30 миллионов рублей к реабилитационному центру

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сын актера Дмитрия Марьянова подал иск на сумму 30 миллионов рублей к реабилитационному центру "Феникс", где в 2017 году умер его отец. Об этом сообщает ТАСС.

Иск заявлен в ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра Оксаны Богдановой. Планируется, что вся сумма пойдет на благотворительные нужды.

Сегодня суд начнет рассматривать дело Богдановой. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В центре "Феникс" Марьянов находился в последние дни своей жизни. По данным следствия, сотрудники несколько раз сообщали Богадновой о тяжелом состоянии актера, но она запретила вызывать скорую. В итоге в неотложку позвонил один из пациентов, но в другой больнице актера не успели спасти, было уже слишком поздно.

Дмитрий Марьянов играл в театре и в кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и многим другим.

