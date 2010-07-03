Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов

Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой. В этом центре умер актер Дмитрий Марьянов. О завершении расследования сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении директора реабилитационного центра "Феникс". Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ), и оставлении в опасности (статья 125 УК РФ). Несмотря на то, что обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия так и не признала, следователем собрана достаточная доказательственная база", – сообщило управление.

Допрошено более 50 свидетелей. Проведено более 10 обысков и 6 экспертиз. Отмечается, что следователь уже уведомил участников уголовного судопроизводства об окончании производства следственных действий. Уголовное дело в дальнейшем направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в центре. 15 октября с 10:00 до 18:00 он много раз жаловался другим пациентам на плохое самочувствие и боль в ноге. Они не менее 10 раз говорили директору, что актер находится в тяжелом состоянии и его нужно госпитализировать. Таким образом, директор понимала опасность ситуации: у Марьянова было серьезное заболевание, а в самом центре не было медицинского персонала для оказания соответствующей помощи.

В феврале этого года было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Богдановой по факту смерти актера Марьянова.

Актер умер на 48-м году жизни в октябре 2017 года. Скорую помощь ему вызвал мужчина, содержавшийся в этом центре. Артиста успели довезти до больницы, там он и умер. В крови актера обнаружили галоперидол и феназепам (сильнодействующие препараты ему ввели незадолго до смерти).

Дмитрий Марьянов играл в театре и в кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и многим другим.