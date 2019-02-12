СК завел новое дело по факту смерти актера Марьянова

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Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя подмосковного главка СК Ольгу Врадий.

Прежде Богданову обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь же ее подозревают в оставлении в опасности.

Криминалисты выяснили, что 15 октября 2017 года Марьянов не раз жаловался бывшим клиентам центра, которые на добровольных началах осуществляли там работу, на плохое самочувствие и боль в ноге. Сотрудники говорили директору центра о необходимости госпитализации актера.

"Директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии. Тем не менее подозреваемая запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", – отметила Врадий.

В итоге скорую Марьянову вызвал мужчина, содержавшийся в этом центре. Артиста успели довезти до больницы, где он вскоре скончался. Позже в крови актера обнаружили галоперидол и феназепам. Сильнодействующие препараты ему ввели незадолго до смерти.

Врадий добавила, что со слов экспертов, Марьянов мог бы остаться в живых, если бы ему начали оказывать помощь после первых жалоб.

В настоящее время Богданова является единственной обвиняемой по делу и находится под подпиской о невыезде.

Дмитрий Марьянов играл в театре и снимался в кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и многим другим.