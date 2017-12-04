В крови актера Марьянова обнаружили галоперидол и феназепам

4 декабря, 17:02
Фото: ТАСС
Эксперты обнаружили в крови и тканях умершего актера Дмитрия Марьянова галоперидол и феназепам, сообщает источник в правоохранительных органах.
"Установлено, что указанные сильнодействующие препараты регулярно вводились покойному непосредственно перед смертью", – сказал источник Агентству "Москва".
Феназепам применяют для снятия алкогольной абстиненции и алкогольного делирия – "белой горячки", однако он противопоказан при острых отравлениях алкоголем, а также запрещено принимать препарат совместно с наркотическими анальгетиками и снотворным. Галоперидол – нейролептик, используемый для лечения шизофрении, делирия и острых психозов, который противопоказан при отравлении алкоголем.
Актеру Дмитрию Марьянову стало плохо 15 октября в подмосковной Лобне. Друзья отвезли его в больницу и передали врачам, которые вечером объявили о смерти артиста. По некоторым данным, машина скорой помощи не приехала к актеру, потому что служба была перегружена.
Друзей актера распространили в СМИ информацию о том, что Марьянов якобы лечился в частной клинике от алкоголизма. В лечебном центре провели обыск и изъяли дневники пациентов, в том числе с записями о Марьянове. Кроме того, следователи забрали для проверки записи разговора службы 112 и скорой помощи.
По факту смерти актера возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Дмитрий Марьянов играл в театре и снимался в кино. Он известен по таким фильмам и сериалам, как "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и многие другие.
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