В СПЧ рассказали, что с проблемой насилия в семье сталкиваются не только женщины

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В некоторых случаях объектом домашнего насилия выступает не только женщина или ребенок, а мужчина. Об этом рассказала заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, сообщает ИА "НСН".

По ее словам, чаще всего в России насилию подвергаются именно женщины из-за своей физиологической слабости, однако известны случаи, когда жертвами домашнего насилия становились мужчины.

"Но мужчины в нашем обществе считают, что невозможно сказать о том, что ты подвергся насилию, потому что ты получишь осуждение: "Ты что, не мужик? Не смог себя защитить?" – отметила Киркора.

Она добавила, что такое отношение к проблеме не позволяет мужчинам обезопасить себя, например в случае травмы или получения инвалидности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новые поправки в законопроект о домашнем насилии, которые вводят понятие "преследование". По его мнению, это понятие может нанести вред разведенным мужчинам, у которых есть дети. Парламентарий убежден, что закон о домашнем насилии выступает против семьи и мужчины.

