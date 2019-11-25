Эксперты оценили предложение расширить пределы самообороны в России

В Госдуму планируют внести законопроект, который предоставит россиянам возможность полной самообороны для защиты себя, своей семьи и имущества. Соответствующими поправками предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ. Разбираемся, зачем нужно такое нововведение и может ли оно привести к росту насилия среди граждан.

Не ждать, когда выстрелят

В ближайшее время проект закона в нижнюю палату парламента собирается внести лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат предлагает не считать превышением пределов необходимой самообороны действия по защите себя и семьи от насилия или даже такой угрозы, а также направленные на защиту имущества.

"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны", – пояснил Жириновский.





Владимир Жириновский лидер партии ЛДПР Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, то потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта.

По словам депутата, сейчас "ответить" можно только вооруженному человеку. При этом защищаться от группы бандитов без оружия опасно. Жириновский приводит в пример западных коллег: в США действует норма "мой дом – моя крепость". Из нее следует, что если человек незаконно проникает в чье-то жилище, то должен понимать – его могут убить.

"И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что, когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают", – рассказал политик.





Владимир Жириновский лидер партии ЛДПР Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства.

По словам Жириновского, применение такой нормы в США показало, что почти в 100 процентах случаев жесткие меры самозащиты были оправданны.

Защищалась как могла

Дарья Агений. Фото: скриншот телеканала Москва 24

Летом 2018 года отбиваться от насильника пришлось жительнице подмосковных Химок Дарье Агений. Девушка отправилась в Туапсе, сопровождая группу детей в лагерь. Со слов Дарьи, там поздним вечером на безлюдной улице ее догнал выпивший мужчина, начал приставать с расспросами, а после попытался изнасиловать. Девушке удалось залезть в сумку и достать ножик для заточки карандашей. Им она нанесла нападавшему несколько ударов. Сразу после инцидента в полицию Агений не обращалась.

Через некоторое время к ней на работу пришли сотрудники полиции. Дарье сообщили, что житель Туапсе написал заявление в правоохранительные органы, пожаловавшись, что девушка нанесла ему ножевые ранения. Агений обвинили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". Девушке грозило до десяти лет лишения свободы.

После дополнительного расследования обвинение смягчили. Об этом сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов. Теперь Дарье вменяется статья "Превышение пределов необходимой самообороны", максимальное наказание по которой предусматривает год лишения свободы.





Дарья Агений Расследование завершено, а статью переквалифицировали… Я хочу добиться того, чтобы мои действия были признаны необходимой самообороной без превышения пределов.

По словам Саломатова, решение следствия в отношении его подопечной будет обжаловано.

"Есть постановление пленума Верховного суда, где четко прописано, что является пределом допустимой самообороны. Нападавший был выше и сильнее ее, пытался совершить особо тяжкое преступление – изнасилование, так что она оборонялась в рамках закона", – подчеркнул он.

При этом, по словам адвоката, уголовное дело в отношении мужчины, который попытался изнасиловать Дарью, до сих пор не возбуждено.



Фото: соцсети

Другой громкий случай произошел со студенткой РЭУ имени Плеханова Александрой Лотковой. В мае 2012 года она вместе с друзьями стояла в вестибюле станции метро "Цветной бульвар". По словам девушки, к ним тогда подошли незнакомцы и начали провоцировать компанию на конфликт, затем началась драка. По версии Лотковой, у незнакомых мужчин был нож, поэтому она выстрелила в обидчиков из травматического оружия в качестве самообороны.

Суд установил, что Александра стреляла на поражение. При этом первый выстрел был сделан "с расстояния вытянутой руки, практически в упор, без какого-либо предупреждения или выстрела в воздух".

В итоге в 2013 году Лоткову приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В декабре 2014 года девушку освободили условно-досрочно.

Преступник будет знать?

Адвокат Андрей Некрасов в беседе с Москвой 24 рассказал, что считает инициативу положительной, поскольку, по его словам, нередко суды становятся на сторону обвинения. Однако он сомневается, возможно ли реализовать такое предложение в России.

"Я не очень понимаю, как именно в наших реалиях эти изменения будут действовать, и, честно говоря, не очень понимаю, как именно их можно сформулировать", – сказал он.





Андрей Некрасов адвокат Очень тяжело в суде доказать, что превышения самообороны не было. Очень часто, например, при проникновении в жилище суды становятся на сторону обвинения, которая также беззастенчиво хочет посадить в тюрьму человека, который защищал себя и близких в своем доме.

Некрасов пояснил, что в отличие от России в США ношение огнестрельного оружия разрешено конституцией. "У нас этого нет, люди не могут обороняться никаким образом", – полагает он.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации разумнее было бы требовать, чтобы судьи работали иначе. В свою очередь, психолог Александр Кичаев уверен, что если инициатива в конечном счете станет законом, то он не видит предпосылок к росту насилия среди граждан.





Александр Кичаев психолог Преступник будет знать, что ему могут дать отпор, и уже как-то это будет сдерживать. Сейчас они все делают, потому что не боятся.

Специалист пояснил, что законопослушный гражданин и так не будет проявлять агрессию, поскольку знает, что может понести за поступок ответственность. При этом нововведение поможет потенциальным жертвам чувствовать себя увереннее.

"Этот законопроект дает шанс законопослушным гражданам, людям поактивнее отстаивать свои права", – заключил эксперт.





Соболева Илона