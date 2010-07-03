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Москва 24

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Происшествия

11:01

У оставившей младенца в Раменском женщины есть еще один ребенок

происшествия дети

Фото: скриншот видео СК РФ

У женщины, оставившей в кустах новорожденную девочку, есть еще один ребенок, передает телеканал Москва 24.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, ребенка 2018 года рождения отправили в больницу.

24 ноября на улице в городском округе Раменское обнаружили новорожденную девочку. Ребенок, которому на вид 1–1,5 месяца, лежал в кустах. Малышку госпитализировали в городскую больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней. За это время должна определиться дальнейшая судьба ребенка.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности.

На следующий день, 25 ноября, в полицию пришла мать новорожденной. Она оказалась гражданкой другого государства. Женщина заявила, что оставила ребенка со знакомой, проживающей в соседнем доме, а о дальнейшей его судьбе в курсе не была.

На допросе 26 ноября обвиняемая рассказала следователям, что не желала заниматься уходом и воспитанием дочери. Она призналась, что намереваясь лишить девочку жизни, оставила ее на улице в мороз.

Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. Кроме того, ее обвиняют в оставлении своего ребенка в опасности. Два уголовных дела соединены в одно производство. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Найденная в Раменском округе новорожденная девочка находится в больнице

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