Продажи "Собора Парижской Богоматери" Гюго подскочили на Amazon после пожара в Нотр-Даме

Роман "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго попал в топ-10 на Amazon по числу продаж, передает "Интерфакс".
Одно карманное издание этой книги заняло третье место по продаваемости, тогда как другое издание романа оказалось на 10-м месте. Повысился спрос на туристические путеводители по Парижу с историей Нотр-Дама.
15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. Обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Сейчас пожар потушен.
Предварительно сообщается, что причиной ЧП могли стать реставрационные работы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Прокуратура Парижа начала расследование.
Ответственный за богослужения священник Патрик Шове пояснил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе терновый венец Христа. Спасены две колокольни собора.
Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что основная структура собора сохранена. По мнению экспертов, на восстановление собора могут потребоваться десятки лет и сотни миллионов евро. Властям Франции не хватало средств даже на ранее запланированные работы.
Помощь российских специалистов предложил Владимир Путин. В Минкультуры РФ отметили, что тоже обсудят возможную помощь в восстановлении собора.
Собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Реставрация готического собора проводилась в 19 веке. Ежегодно его посещают 14 миллионов человек.
Мэрия Парижа выделит на восстановление собора 50 миллионов евро
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