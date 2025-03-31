В Кремле осудили осквернение могилы погибшего в зоне СВО военкора Федорчака

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил действия вандалов, совершивших поджог могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО.

"Это непозволительно, возмутительно, чудовищно", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в отношении злоумышленников, осквернивших могилу военкора и участников СВО, должны быть приняты самые жесткие меры в рамках российского законодательства.

Федорчак погиб 24 марта в результате украинского удара во время выполнения своих профессиональных обязанностей на купянском направлении в Харьковской области. Кроме того, погибли оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения.

Тогда Песков заявлял, что украинские военнослужащие намеренно атаковали журналистов. В связи с этим было возбуждено дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В память о Федорчаке в Симферополе появился стихийный мемориал, а власти Крыма посмертно наградили военкора орденом "За верность долгу".

31 марта стало известно, что могилу Федорчака и захоронения еще трех участников СВО подожгли на кладбище в поселке Нижнегорском. В результате были повреждены кресты и уничтожены венки.

По факту произошедшего были возбуждены два дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, а также о повреждении воинского захоронения. Следователям и правоохранителям предстоит выяснить, кто причастен к осквернению могил.

