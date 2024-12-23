Ушаков: пока неизвестно, когда может состояться встреча Путина с Асадом

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока не знает, когда пройдет встреча Владимира Путина с экс-президентом Сирии Башаром Асадом. Его слова передает ТАСС.

Однако он предположил, что такая встреча состоится. Он вспомнил заявление Путина на прямой линии, где глава государства рассказал, что еще не встречался с Асадом после его прибытия в Москву, но собирается это сделать.

Кроме того, помощник президента РФ затронул вопрос, связанный с новым руководством Сирии. По его словам, Россия находится с ними в контакте и по дипломатической линии, и через военных.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Сам Асад рассказал, что в Россию его вывезли с российской военной базы в Хмеймиме по требованию Москвы, когда объект подвергся массированным атакам беспилотников.

Между тем оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

