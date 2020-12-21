Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Обеспечить выполнение решений, принятых президентом, должны федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. О проделанной работе нужно будет доложить в правительство.

17 декабря прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами длилось 4 часа 29 минут. За это время президент ответил на 60 вопросов.

Путину задавали вопросы об итогах 2020 года, о ситуации с коронавирусом и системой здравоохранения в стране, о выборах в Госдуму в 2021 году.

Путин рассказал, когда Россия сможет открыть границы с другими странами, прокомментировал проблему с ценами на продукты, рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

В центре внимания сотрудников СМИ также оказались такие темы, как работа правительства в условиях пандемии, рост безработицы в стране, создание новых видов вооружений в России.