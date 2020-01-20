В ГД призвали создать министерство по вопросам семьи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей призвали создать в российском правительстве отдельное министерство, которое будет заниматься вопросами семьи, сообщила Агентству "Москва" заместитель председателя комитета нижней палаты парламента Елена Вторыгина.
"Вообще нет такой структуры, а должно быть такое министерство семьи – отдельное министерство по семье. Как его назовет премьер – по семье или еще как-то, но чтобы оно занималось именно вопросами демографии, нашим национальным проектом "Десятилетие детства", – сказала Вторыгина.
На сегодняшний день, по ее словам, полномочия по решению вопросов семьи распределены между разными министерствами.
В 2020 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратил особое внимание на демографическую проблему в России. Для повышения рождаемости он предложил дать семьям право на маткапитал уже с появлением первенца, а также ввести выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.
Кроме того, российский лидер выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года: сначала – 5,5 тысячи рублей (половина прожиточного минимума), а в 2021 года сумма может вырасти вдвое. Претендовать на эту помощь смогут семьи с детьми, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Глава государства также рассказал, что из федерального бюджета были выделены средства, чтобы создать в регионах 255 тысяч новых мест в яслях до конца 2021 года. Помимо всего прочего, Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальных классов – с 1-го по 4-й. Оно будет выдаваться бесплатно.
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