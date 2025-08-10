Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом и планируемой встрече с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел с президентом Киргизии Садыром Жапаровым телефонный разговор, в рамках которого российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о грядущей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Информацию об этой беседе приводит сайт Кремля.

Жапаров положительно оценил развитие диалога между РФ и США, а также действия по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Помимо этого, стороны обсудили сразу несколько актуальных вопросов, затрагивающих двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. Кроме того, российский лидер и президент Киргизии подняли тему взаимодействия государств в рамках интеграционных объединений, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 2025 году Киргизия является председателем ОДКБ.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа 6 августа.

Спустя время Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится на Аляске 15 августа. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что стороны в скором времени начнут подготовку к переговорам.

При этом лидеры стран Евросоюза в своей совместной декларации призвали Трампа вести переговоры с Путиным только в условиях перемирия и защищать интересы безопасности Украины и Европы. Декларация была принята главами Еврокомиссии, лидерами Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании.

