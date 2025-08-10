Путин обсудил с президентом Таджикистана российско-американские контакты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудил с ним российско-американские контакты, в том числе беседу с спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предстоящую встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Рахмон поддержал усилия, направленные на долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан", – говорится в сообщении.

Ранее Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о переговорах будет приведена позднее.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что главы государств в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

При этом лидеры стран Евросоюза в своей совместной декларации призвали Трампа вести переговоры с Путиным только в условиях перемирия и защищать интересы безопасности Украины и Европы. Декларация была принята главами Еврокомиссии, лидерами Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании.

