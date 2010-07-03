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09:41

Стали известны место и дата похорон Георгия Данелии

утраты культура

09:41

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Фото: ТАСС/Александр Куров

Похороны режиссера Георгия Данелии, скончавшегося на 89-м году жизни, состоятся 9 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Как уточняет "Интерфакс", режиссера похоронят на участке рядом с могилами недавно ушедших из жизни народного артиста России Станислава Говорухина и народного артиста СССР Олега Табакова.

В тот же день в столичном Доме кино пройдет церемония прощания с создателем фильмов "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Настя" и других кинолент.

Известного режиссера не стало 4 апреля. По словам супруги Георгия Данелии, у него остановилось сердце. Соболезнования родным мэтра выразил Владимир Путин.

После смерти Данелии, его память предложили увековечить портретом на доме, в котором он жил. Кроме того, в Москве может появиться сквер имени режиссера.

В феврале режиссера вводили в искусственную кому, после того как он попал в реанимацию с воспалением легких. Затем ему стало лучше, однако Данелию решили не выписывать и больницы.

Скончался режиссер Георгий Данелия

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утраты культура

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