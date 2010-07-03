Жена Данелии рассказала о его состоянии

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Георгию Данелии стало лучше, но выписывать из больницы его пока не планируют, рассказала РИА Новости жена режиссера Галина Юркова-Данелия.

Ранее режиссера доставили в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких, его состояние диагностировалось как стабильно тяжелое. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он был дома.

Для стабилизации дыхания врачам пришлось вводить Данелию в искусственную кому.