Фото: ТАСС/Александр Куров

Кинорежиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось. Об этом сообщила жена режиссера Галина Данелия.

"Ему намного легче, его вывели из комы, и врачи делают все возможное, чтобы совсем его вернуть к жизни", – сказала она Агентству "Москва".

В воскресенье, 24 февраля, стало известно, что режиссера Георгия Данелию ввели в медикаментозную кому. Он попал в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он был дома.