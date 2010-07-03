В Москве может появиться сквер имени Георгия Данелии

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов допустил возможность создания в Москве сквера имени Георгия Данелии, сообщает Агентство "Москва".

"Улицу всегда трудно переименовать, у нас уже таких улиц мало осталось, а сквер, я думаю, наверняка, возможно", – заявил Герасимов, добавив, что Союз кинематографистов обязательно внесет свои предложения об увековечивании памяти режиссера.

Георгий Данелия скончался в четверг, 4 апреля, на 89-м году жизни от остановки сердца. 23 февраля режиссера госпитализировали с воспалением легких в медицинский центр имени Пирогова.

Прощание с режиссером состоится в московском Доме кино. Дата церемонии станет известна позже. Место похорон пока также не определено.

Данелия родился в Тбилиси. Окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в 1959 году. После окончания курсов работал на киностудии режиссером-постановщиком.

Известность Данелии в качестве режиссера принесла комедия "Я шагаю по Москве" (1963 год). Среди других наиболее известных работ – картины "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза! (1986).