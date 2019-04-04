Скончался режиссер Георгий Данелия

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, передает телеканал Москва 24.

"Он только что умер, у него остановилось сердце", – сказала его супруга Галина Данелия Агентству "Москва".

В феврале он попал в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких. Уточнялось, что режиссеру стало плохо, когда он был дома.

Его ввели в искусственную кому, позднее состояние улучшилось, и его вывели из комы. Однако из больницы Данелию не выписали. Ему поставили в трахею трубку для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути.

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором.

Позднее он поступил на Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова), которые окончил в 1959 году. Данелия был режиссером-постановщиком "Мосфильма", художественным руководителем "Экспериментального творческого объединения" при "Мосфильме", затем – "Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов". С 1987 года стал президентом и художественным руководителем киностудии "Ритм" киноконцерна "Мосфильм".

Первый фильм "Сережа" обратил на себя внимание критиков и зрителей. А известность ему принесла комедия "Я шагаю по Москве". Среди других его кинолент – "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".