Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

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Прощание с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелией состоится в московском Доме кино 9 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщила его внучка Маргарита Данелия.

"Мы пока планируем, что в Доме кино во вторник", – сказала Данелия.

Режиссера, скончавшегося на 89-м году жизни, могут похоронить на Новодевичьем кладбище, рассказала вдова режиссера Галина Данелия.

Известный режиссер, лауреат Государственных премий родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Окончил высшие режиссерские курсы при "Мосфильме", учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана и Михаила Калатозова.

Затем начал работать на студии режиссером-постановщиком. Имя Георгия Данелии зрители узнали после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других работ мастера – "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза- дза!" и "Настя".

Данелия награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", а также грузинским Орденом чести.

В феврале режиссера ввели в искусственную кому. Спустя некоторое время его состояние улучшилось, однако из больнице Данелию не выписали. Ему поставили в трахею трубку для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути.

