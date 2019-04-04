Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Известный режиссер, лауреат Государственных премий родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Окончил высшие режиссерские курсы при "Мосфильме", учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана и Михаила Калатозова.
Затем начал работать на студии режиссером-постановщиком. Имя Георгия Данелии зрители узнали после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других работ мастера – "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза- дза!" и "Настя".
Данелия награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", а также грузинским Орденом чести.
В феврале режиссера ввели в искусственную кому. Спустя некоторое время его состояние улучшилось, однако из больнице Данелию не выписали. Ему поставили в трахею трубку для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути.
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