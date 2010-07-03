Георгия Данелию могут похоронить на Новодевичьем кладбище

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Режиссера Георгия Данелию, скончавшегося в возрасте 88 лет, могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказала вдова режиссера Галина Данелия.

"Планируется похоронить Георгия Николаевича на Новодевичьем кладбище, но пока еще окончательного решения нет", – цитирует ее Агентство "Москва".

В Союзе кинематографистов России агентству уточнили, что прощание с ним может состояться в Доме кино. В комиссии по монументальному искусству предложили разместить мемориальную доску с портретом кинорежиссера на доме, в котором он жил.

Данелия скончался 4 апреля. В последние месяцы у него наблюдались проблемы со здоровьем. Режиссера госпитализировали с воспалением легких. Его ввели в искусственную кому, позднее состояние улучшилось, но из больницы пациента решили не выписывать.

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, вскоре семья перебралась в Москву. Там он окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором.

Позднее поступил на Высшие режиссерские курсы, выпустился в 1959 году. Первый фильм "Сережа" обратил на себя внимание критиков и зрителей. А известность ему принесла комедия "Я шагаю по Москве". Среди других его кинолент – "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза".