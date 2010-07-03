Память Данелии могут увековечить портретом на доме, в котором он жил

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В комиссии по монументальному искусству предложили разместить мемориальную доску с портретом кинорежиссера Георгия Данелии на доме, в котором он жил. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Лев Лавренов.

"Я считаю, что на доме, где он жил, должна висеть мемориальная доска, возможно, с портретом", – приводит слова Лавренова Агентство "Москва".

Он уточнил, что, если память Данелии захотят почтить скульптурой или памятником, нужно отправить заявку на рассмотрение комиссии.

В четверг, 4 апреля, Данелия скончался на 89-м году жизни. В феврале он попал в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких. Уточнялось, что режиссеру стало плохо, когда он был дома.

Его ввели в искусственную кому, позднее состояние улучшилось, и его вывели из комы. Однако из больницы режиссера не выписали.

Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором.

Известность режиссеру принесла комедия "Я шагаю по Москве". Среди других его кинолент – "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".