Память Данелии могут увековечить портретом на доме, в котором он жил

В комиссии по монументальному искусству предложили разместить мемориальную доску с портретом кинорежиссера Георгия Данелии на доме, в котором он жил. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Лев Лавренов.
"Я считаю, что на доме, где он жил, должна висеть мемориальная доска, возможно, с портретом", – приводит слова Лавренова Агентство "Москва".
Он уточнил, что, если память Данелии захотят почтить скульптурой или памятником, нужно отправить заявку на рассмотрение комиссии.
В четверг, 4 апреля, Данелия скончался на 89-м году жизни. В феврале он попал в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких. Уточнялось, что режиссеру стало плохо, когда он был дома.
Его ввели в искусственную кому, позднее состояние улучшилось, и его вывели из комы. Однако из больницы режиссера не выписали.
Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором.
Известность режиссеру принесла комедия "Я шагаю по Москве". Среди других его кинолент – "Не горюй!", "Афоня", "Совсем пропащий!", "Мимино" и "Кин-дза-дза".
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