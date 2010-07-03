Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о Георгии Данелии

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров в разговоре с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, народного артиста СССР Георгия Данелии.
"Я его помню веселым, обаятельным человеком. С огромным чувством юмора. С огромной творческой энергией, с огромным количеством творческих идей, оригинальных, самобытных, непохожих ни на кого", – рассказал он.
Шахназаров также добавил, что кинорежиссер был, по его мнению, последним из плеяды классиков советского кино, подобных которым уже не будет.
Он был эпохой советского кино. Последний гигант ушел из этой плеяды советских комедиографов – Гайдай, Рязанов, Данелия. И никого подобного им на горизонте не просматривается.
Карен Шахназаров
глава "Мосфильма"
Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщила его супруга Галина Данелия.
В феврале он попал в реанимацию в медицинский центр имени Пирогова с воспалением легких. Уточнялось, что режиссеру стало плохо, когда он был дома.
Его ввели в искусственную кому, позднее состояние улучшилось, и врачи его вывели из комы. Однако из больницы Данелию не выписали. Ему поставили в трахею трубку для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути.
Прощание с народным артистом СССР состоится в московском Доме кино. Дата церемонии станет известна позже.
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