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17:20

Путин выразил соболезнования родным и близким Данелии

утраты

17:20

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Фото: ТАСС/Евгений Евгранов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Георгия Данелии в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Выдающийся режиссер, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Данелия через всю свою жизнь и творчество пронес уважение к ценностям гуманизма, искусству и зрителям.

"Вашу скорбь от невосполнимой утраты разделяют коллеги Георгия Николаевича, последователи и ученики, многочисленные почитатели его дарования в России и за ее пределами", – подчеркнул президент.

Георгий Данелия скончался в четверг, 4 апреля. Причина смерти – остановка сердца. Прощание с режиссером пройдет в московском Доме кино. Дата церемонии и место похорон пока не определены.

Данелия родился в Тбилиси. Окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в 1959 году. После окончания курсов работал на киностудии режиссером-постановщиком.

Самые известные работы Данелии – "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Мимино", "Кин-дза-дза!".

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