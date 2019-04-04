"Кин-дза-дза!" и "Мимино": лучшие фильмы Георгия Данелии

На 89-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Он родился в Тифлисе, но всю жизнь прожил в Москве. В 1959-м окончил Высшие режиссерские курсы, а после работал режиссером-постановщиком "Мосфильма". А в 1987-м стал президентом и художественным руководителем киностудии "Ритм" киноконцерна "Мосфильм". Он снял 32 фильма, практически все они стали классикой. Рассказываем о лучших его работах.

"Я шагаю по Москве" (1963)

Видео: YouTube/relikto

Слоган лирической комедии очень красноречиво раскрывает ее главную тему: "Москва – добрый город. Каждый, кто приходит сюда с открытым сердцем, найдет здесь настоящих друзей". Георгию Данелии удалось показать ту добрую Москву, которую, как сейчас многие говорят, мы потеряли: из каждого окна торчала радиола, а старики во дворе играли в домино. Фильм – зеркало милой советской Москвы, которая каждому открывала двери. Сюжет незамысловатый, но это не так важно, главное – атмосфера. Писатель и монтажник Вова (Никита Михалков) проездом оказывается в столице и за один день находит новых друзей и любовь. Вообще, фильм – история еще и про целеустремленную молодежь СССР, у которой вдалеке сияло светлое будущее. А песня "А я иду, шагаю по Москве" стала негласным гимном для всего молодого поколения страны, ведь текст намекал, что жить стоит легко и ко всему относиться с улыбкой.

"Мимино" (1977)

Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=_cSVD_oZF6U]Фильмы

[/URLEXTERNAL]

Режиссер Данелия говорил, что "Мимино" – фильм на "четверку", но на самом деле это первосортная советская комедия с интернациональным юмором на 5+. Сюжет простой: уже немолодой летчик устал перевозить почту на вертолете в родном селе, он мечтает о большой авиации и отправляется в Москву. А после череды смешных, нелепых и драматичных ситуаций понимает, что дома лучше – отсюда, собственно, и гениальная фраза: "Где родился, там и пригодился". Цитаты из "Мимино" вообще в ходу, самые знаковые: "Спасибо, я пешком постою, друзья!", "Алло, Ларису Ивановну хочу!", "Алла, пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем?" и "Стой здесь. Никого не впускай, никого не выпускай". Ну ведь это уже классика. И все под грузинскую песню "Чито-грито".

"Джентльмены удачи" (1971)

Видео: YouTube/Фильмы

Данелия здесь выступает в роли сценариста, наверное, поэтому комедия – одна сплошная цитата: "Украл, выпил – в тюрьму! Романтика!", "Пасть порву, моргалы выколю!", "Эй, гаражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег башка попадет, савсэм мертвый будешь", – и так до бесконечности. Сюжет без преувеличения знают все. Данелии и режиссеру Александру Серову удалось снять комедию про безобидных бандитов и даже про тюрьму, но такую, что ее можно и детям показать.

"Афоня" (1975)

Видео: YouTube/Фильмы

Данелия вывел на экран героя – слесаря-сантехника Афоню, который любил выпить и приударить за девушками. И в течение всего фильма образ раскрывается в разговорах с людьми, благодаря маленьким неудачам и небольшим победам. Сначала он – самодостаточный мужчина, живущий только для себя. У него нет ни телевизора, ни радио, ни газеты, ему безразлично мнение других. И за это он расплачивается одиночеством, спасение от которого – любовь. В общем, получился собирательный образ. Это грустная история о человеке, который дальше своего носа ничего не видел.

"Кин-дза-дза!" (1986)

Видео: YouTube/ramanzes

Фильм – одновременно аллегория, притча и грустная комедия о прорабе Владимире Машкове, который вышел за хлебом и макаронами, а попал в межгалактическое путешествие. Сюрреалистично странное кино смотрится на одном дыхании. Как рассказывал сам Данелия, создавать инопланетную атмосферу приходилось с помощью подручных средств. Но пепелацы и транклюкаторы очень впечатлили и зрителей, и иностранных кинокритиков. И даже сейчас запросто веришь в реальность показанных в фильме девайсов и космических интерьеров. Также фильм – это кинометафора на политическую обстановку 80-х годов в мире и в Советском Союзе.