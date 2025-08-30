Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 12:47

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Уфы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Уфы, написал в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

За это время на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно.

Ограничения на работу авиагавани Уфы ввели 30 августа. Это было необходимо для обеспечения безопасности перелетов.

Аналогичные меры принимались в ночь на 30 августа и в других авиагаванях России. Запрет на прием и отправку воздушных судов действовал в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Сочи, Казани и Нижнекамска. Позже его отменили.

Эксперты посоветовали туристам узнавать об условиях страховки при планировании путешествия

