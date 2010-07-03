Пассажиры смогут вернуть абонементы на МЦД в кассы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры смогут вернуть абонементы на МЦД в связи с введением двухнедельного бесплатного проезда, сообщает Агентство "Москва".

Чтобы вернуть абонементы, нужно обратиться в кассы на железнодорожных станциях.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд на электричках по МЦД будет бесплатным с 25 ноября по 8 декабря. По его словам, это необходимо для более тщательной наладки билетной системы.

Диаметры запустили 21 ноября. Ими уже воспользовались почти 1,6 миллиона человек.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023-м на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27: там построят девять станций и отремонтируют 47 платформ.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.

