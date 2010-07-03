Полиция начала работать на МЦД в режиме мобильных постов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Транспортная полиция начала работать на двух маршрутах Московских центральных диаметров в режиме эстафетного сопровождения и мобильных постов, сообщает Агентство "Москва".

Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин уточнил, что схема работы транспортной полиции на МЦД будет схожей с той, что действует на Московском центральном кольце.

По его словам, за правопорядком и безопасностью на первых двух диаметрах будут следить три линейных подразделения УТ МВД России по ЦФО на станциях Москва – Белорусская, Москва – Курская и Москва – Савеловская. При этом обособленного отдела полиции, как на МЦК, создавать не будут. В то же время на диаметрах выделены дополнительные наряды патрульно-постовой службы, сотрудники уголовного розыска и дежурной части.

Калинкин рассказал, что на станциях МЦД установлены кнопки безопасности, аудио- и видеосигнал сразу поступают офицеру дежурной части транспортной полиции. Кроме того, видеоинформация со станций МЦД поступает в дежурную часть в режиме реального времени. Генерал-лейтенант полиции отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы картинка из поездов также поступала в дежурную часть.

Первые два диаметра МЦД запустили 21 ноября. Ими уже воспользовались почти 1,6 миллиона человек.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023-м на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27: там построят девять станций и отремонтируют 47 платформ.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. В ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным. Это необходимо для более тщательной наладки билетной системы.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.

