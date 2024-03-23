Движение на участке МКАД возле "Крокус Сити Холла" затруднено

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Движение автомобилей затруднено на участке 63–73-го километра МКАД в районе "Крокус Сити Холла". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. Так, участок можно объехать по Северо-Западной хорде.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

После стрельбы в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

В результате, по последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. При этом ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Там рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.

В связи с произошедшим Владимир Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура.



В "Крокус Сити Холле" продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте