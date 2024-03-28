Заработал сайт бесплатной юридической помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Начал свою работу сайт для бесплатной юридической помощи пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

"На сайте crocushelp.ru собрана вся необходимая информация о бесплатной юридической помощи, организованной российской адвокатурой для пострадавших в результате теракта", – говорится в сообщении.

На сайте можно найти правовые инструкции, контакты адвокатских палат Москвы и Московской области, пресс-релизы и тематические статьи. Более того, пострадавшие и семьи погибших могут оставить на сайте заявку на бесплатную юридическую консультацию. О готовности консультировать граждан заявили более 400 адвокатов.

Прием граждан также организовали на базе Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Московской области "Центр помощи". Он функционирует в Красногорске.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

28 марта следователи задержали еще одного подозреваемого в финансировании террористов. Они намерены ходатайствовать о его аресте.

Следственный комитет также установил, что значительные суммы террористы получали с Украины. Их, по данным СК, террористам направляли украинские националисты. Оплату за преступление арестованные получали в том числе криптовалютой.

