Суд не стал лишать Ефремова госнаград

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Пресненский суд Москвы принял решение не лишать актера Михаила Ефремова государственных наград. Это стало известно на заседании по оглашению артисту приговора по делу о смертельном ДТП.

Было объявлено, что награды, а также положительные характеристики и несовершеннолетние дети стали смягчающими обстоятельствами по делу актера.

На судебном заседании во вторник, 8 сентября, Михаила Ефремова признали виновным в аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. В ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова указала на то, что показания артиста суд не счел достоверными, в отличие от доказательств стороны обвинения.

Кроме того, судья отвергла версию, согласно которой погибший после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова скончался по вине очевидцев или врачей.

Позже суд приговорил Ефремова к наказанию в виде 8 лет колонии общего режима. Уточняется, что суд посчитал возможным исправление артиста в заключении.

Помимо этого, артист лишен водительских прав на 3 года. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Ранее в ходе прений сторона обвинения запросила для Ефремова наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Кроме того, гособвинитель попросила суд лишить Михаила Ефремова права управлять автомобилем на три года.

Столкновение произошло 8 июля на Смоленской площади в центре Москвы. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель получил множественные серьезные травмы, после чего скончался в больнице.

