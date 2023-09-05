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05 сентября, 11:44

Происшествия

Суд арестовал аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Первомайский районный суд Кирова арестовал аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ. Его заключили под стражу на два месяца – до 3 ноября.

Защита уже заявила, что обжалует это решение суда.

Утром 4 сентября экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали, когда он выходил из колонии в Кировской области после отбытия срока за хулиганство. ФСБ предъявила ему обвинение в оправдании терроризма. Вину он не признал.

29 августа ФСБ России предъявила Мифтахову постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

До этого Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После 4 февраля аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия".

В 2021 году Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение было вынесено Головинским районным судом.

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