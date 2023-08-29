29 августа, 20:20Политика
ФСБ возбудила новое дело в отношении осужденного ранее аспиранта мехмата МГУ Мифтахова
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
ФСБ России предъявила ранее осужденному аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Следователи опросили его как подозреваемого. Об этом пишет ТАСС.
Мифтахов отказался от дачи показаний в присутствии адвоката по назначению, уточнила изданию адвокат математика Светлана Сидоркина. Она объяснила, что осужденный воспользовался статьей 51 Конституции РФ, так как у него уже есть защитник по соглашению.
Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После 4 февраля аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года.
В 2021 году Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение было вынесено Головинским районным судом.
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