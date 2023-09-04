Аспиранта МГУ Мифтахова задержали при выходе из колонии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали, когда он выходил из колонии в Кировской области. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мифтахова.

Он отметил, что теперь аспиранту предъявят обвинение в призывах к терроризму.

Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После 4 февраля аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года.

В 2021 году Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение было вынесено Головинским районным судом.

После ФСБ России предъявила Мифтахову постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").