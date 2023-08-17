14:47Политика
Азат Мифтахов попал в список экстремистов и террористов в РФ
Фото: ТАСС/пресс-служба Головинского суда
Аспирант механико-математического факультета Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Азат Мифтахов попал в реестр экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Ранее сотрудники ФСБ России организовали проверку в отношении Мифтахова. Его подозревали в причастности к московской ячейке террористического и запрещенного в РФ сообщества "Сеть".
В 2021 году Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение было вынесено Головинским районным судом.
Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе за нападение на офис партии. Впоследствии аспиранта отпустили. Однако позже его вновь задержали по делу о поджоге здания "Единой России".
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