Азат Мифтахов попал в список экстремистов и террористов в РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Головинского суда

Аспирант механико-математического факультета Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Азат Мифтахов попал в реестр экстремистов и террористов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее сотрудники ФСБ России организовали проверку в отношении Мифтахова. Его подозревали в причастности к московской ячейке террористического и запрещенного в РФ сообщества "Сеть".

В 2021 году Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение было вынесено Головинским районным судом.

Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе за нападение на офис партии. Впоследствии аспиранта отпустили. Однако позже его вновь задержали по делу о поджоге здания "Единой России".