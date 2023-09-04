Экс-аспиранту МГУ Мифтахову предъявили обвинение в оправдании терроризма

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ФСБ предъявила обвинение экс-аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат подсудимого Светлана Сидоркина.

По ее словам, бывший аспирант МГУ не стал признавать свою вину в выдвинутом ему обвинении, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

"Только что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма")", – заявила адвокат Мифтахова.

Как она сообщила, решение об избрании меры пресечения ее подзащитному будет вынесено утром 5 августа в Первомайском районном суде Кирова.

Утром 4 сентября экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали, когда он выходил из колонии в Кировской области.

29 августа ФСБ России предъявила Мифтахову постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

До этого Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После 4 февраля аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года.

В 2021 году Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение было вынесено Головинским районным судом.