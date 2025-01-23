РИА Новости: причиной смерти пресс-секретаря Shaman стали проблемы с сердцем

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Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата. Об этом РИА Новости рассказал источник, получивший результаты экспертизы.

О смерти 40-летнего Коробкова-Землянского стало известно днем 10 ноября 2024 года. Мужчина почувствовал себя плохо ночью, начал задыхаться. По сообщениям СМИ, жена журналиста сперва пыталась сама спасти его с помощью массажа сердца, однако приехавшим врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Источники в окружении медиаменеджера и медицинских службах сообщили, что сердечная недостаточность или инфаркт миокарда могли привести к гибели Коробкова-Землянского.

Однако некоторые СМИ выдвигали версию, что Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления неизвестным веществом. Эту информацию опроверг менеджер Shaman Андрей Иохим. Позже результаты экспертизы подтвердили, что в крови умершего не было выявлено запрещенных веществ.

Пресс-секретаря певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище. Прощание прошло в Большом траурном зале. На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги журналиста. Среди них были Дронов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко, певица Юта, телеведущий Андрей Малахов и другие.

