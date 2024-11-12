ТАСС: сердечная патология могла стать причиной смерти пресс-секретаря Shaman

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь артиста Shaman Антон Коробков-Землянский мог умереть от сердечной патологии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста.

"Скорее всего, причина смерти – острая сердечная недостаточность. Коробков-Землянский страдал сердечной патологией", – рассказал собеседник.

Днем 10 ноября стало известно о смерти 40-летнего пресс-секретаря Shaman. Коробкову-Землянскому стало плохо ночью, он начал задыхаться. Причиной смерти пресс-секретаря СМИ назвали сердечную недостаточность.

Кроме того, некоторые СМИ писали, что причиной смерти Коробкова-Землянского стал инфаркт миокарда. Также стало известно, что жена журналиста сперва пыталась сама спасти его с помощью массажа сердца. Скорую помощь вызвал сосед пары. Приехавшие врачи не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.

Позже сам Shaman выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря, назвав его своим близким другом.