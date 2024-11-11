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11 ноября, 03:46

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ТАСС: причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN стала сердечная недостаточность

Причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN могли стать проблемы с сердцем – СМИ

Фото: телеграм-канал "Коробков-Землянский"

Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) Антона Коробкова-Землянского, предварительно, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медслужбах.

По данным собеседника агентства, вызов в скорую помощь поступил из квартиры Коробкова-Землянского около 22:10 9 ноября.

Днем 10 ноября СМИ сообщили о смерти 40-летнего пресс-секретаря SHAMAN. По их данным, Коробкову-Землянскому стало плохо ночью. Он начал задыхаться. Его супруга вызвала медиков, однако им не удалось спасти мужчину.

Позже сам певец выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря, назвав его своим близким другом.

Коробков-Землянский являлся руководителем пресс-службы Ярослава Дронова с 2022 года.

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