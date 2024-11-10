РБК: умер пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский

Фото: телеграм-канал "Коробков-Землянский"

Умер пресс-секретарь певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) Антон Коробков-Землянский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на окружение артиста.

По данным издания, 40-летнему пресс-секретарю певца стало плохо ночью. Он начал задыхаться. Супруга Коробкова-Землянского вызвала медиков, однако им не удалось спасти мужчину.

Коробков-Землянский являлся руководителем пресс-службы певца с 2022 года.

Он родился 6 февраля 1984 года. С 2002 года работал журналистом на радиостанции "Европа Плюс" в Красноярске, на "Русской службе новостей", "Русском радио" и телеканале "Россия".

В 2007–2010 годах пресс-секретарь певца работал корреспондентом "Первого канала", редактором и сценаристом на СТС и "MTV Россия".

В 2015 году он стал руководителем пресс-службы певца Филиппа Киркорова, с которым проработал два года. В 2019 году Коробкова-Землянского назначили на должность директора по коммуникациям "Европейской медиагруппы".

