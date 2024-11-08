Директор Shaman Коробков-Землянский: Даванков переврал слова о гонорарах артистов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) Антон Коробков-Землянский заявил, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков переврал его слова о гонорарах артистов, которые они получают за выступления на городских праздниках. Об этом сообщает News.ru.

По словам директора артиста, он говорил о бюджете, заложенном на празднование, например Дня города, а не о выплате конкретному артисту за выступление.

"Депутат Даванков, видимо, не умеет читать. <...> Речь всегда идет о больших суммах из-за размаха такого праздника и нескольких площадок", – подчеркнул он в беседе с изданием.

Ранее Даванков внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете тратить на концерты артистов более 1 миллиона рублей из бюджета. Он напомнил, что в одном из субъектов России власти заключили контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Дронова.

После Коробков-Землянский предложил партии "Новые люди" самой выступать на городских праздниках. В свою очередь, Даванков отметил, что представитель артиста посчитал гонорар 1 миллион рублей оскорбительным.