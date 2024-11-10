SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Певец назвал его своим близким другом.

"Царствие Небесное тебе, мой друг!", – указал артист.

Днем 10 ноября СМИ сообщили о смерти 40-летнего пресс-секретаря певца. По их данным, ему стало плохо ночью. Он начал задыхаться. Супруга Коробкова-Землянского вызвала медиков, однако им не удалось спасти мужчину.

Коробков-Землянский являлся руководителем пресс-службы Ярослава Дронова с 2022 года.

В 2007–2010 годах пресс-секретарь певца работал корреспондентом "Первого канала", редактором и сценаристом на СТС и "MTV Россия".

В 2015 году он стал руководителем пресс-службы певца Филиппа Киркорова, с которым проработал два года. В 2019 году Коробкова-Землянского назначили на должность директора по коммуникациям "Европейской медиагруппы".

