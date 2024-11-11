SHOT: причиной смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского стал инфаркт

11 ноября, 11:59Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/Анна Салынская
Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского стал инфаркт миокарда, сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, жена журналиста сперва пыталась сама спасти мужа с помощью массажа сердца. При этом скорую помощь вызвал сосед пары, увидев происходящее через окно из дома напротив. Приехавшие врачи не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.
Днем 10 ноября стало известно о смерти 40-летнего пресс-секретаря Shaman. Коробкову-Землянскому стало плохо ночью, он начал задыхаться. Причиной смерти пресс-секретаря СМИ назвали сердечную недостаточность.
Позже сам Shaman выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря, назвав его своим близким другом.
Коробков-Землянский являлся руководителем пресс-службы Ярослава Дронова с 2022 года.