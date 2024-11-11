РИА Новости: пресс-секретарь Shaman мог умереть от отравления неизвестным веществом

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Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. Об этом заявил осведомленный источник, передает РИА Новости.

По его словам, точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

О смерти 40-летнего Коробкова-Землянского, работавшего главой пресс-службы Дронова с 2022 года, стало известно 10 ноября. В СМИ подчеркивали, что супруга вызвала ему медиков, однако им не удалось спасти мужчину. При этом телесных повреждений не зафиксировано. По факту смерти проводится проверка.

Кроме того, в СМИ предполагали, что причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая недостаточность.

